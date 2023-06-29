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Мешканці підтоплених районів Херсонщини можуть отримати кілька видів фінансової допомоги

Щоб оформити виплати, необхідно звернутися до органів соцзахисту населення своїх громад.

Мешканці підтоплених районів Херсонщини можуть отримати кілька видів фінансової допомоги
Фото: EPA/UPG

Жителі Херсонщини, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву Каховській гідроелектростанції росіянами, можуть одержати грошову допомогу з державного, обласного та місцевого бюджетів, а також від міжнародних організацій.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Розмір виплат від держави - 5 тис. гривень кожному члену сім'ї, з обласного бюджету - 5 тис. гривень на домогосподарство. З місцевих бюджетів - від 1 тис. до 15 тис. гривень на домогосподарство. У самому Херсоні також виплачують 5 тис. гривень", - зазначив він.

У жителів області також є можливість звернутися до міжнародних організацій, які виплачують по 6 600 гривень кожному члену сім'ї.

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Щоб оформити виплати, необхідно звернутися до органів соцзахисту населення своїх громад.

"Під час відвідування управління людина пише заяву одразу на всі види допомоги, і фахівці формують відповідні справи. Заяви вже подали понад півтисячі осіб і вже наступного тижня вони мають отримати гроші", - пояснивПрокудін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив понад 980 млн грн на компенсації за пошкоджені та зруйновані будинки через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, а також 560 млн грн для виплати одноразової державної допомоги постраждалим від повені.

В уряді пояснили, що компенсаційний механізм буде аналогічний програмі "еВідновлення". Але, враховуючи ситуацію в регіоні, подання заявки відбуватиметься через органи місцевого самоврядування. Людина обиратиме один із двох варіантів. Або придбати собі інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт чи відновлення власного будинку.

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