Російські окупаційні війська обстріляли чотири громади Сумщини

Попередньо внаслідок обстрілів минулось без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Крім того, Юнаківську громаду обстріляли з мінометів та артилерії.

Краснопільську та Миропільську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли з АГС, СПГ та мінометів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА .

Сьогодні, 28 червня, російська армія обстріляла Білопільську, Краснопільську, Миропільську та Юнаківську громади Сумської області .

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