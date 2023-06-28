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Російські окупаційні війська обстріляли чотири громади Сумщини

Попередньо минулося без людських втрат.

Російські окупаційні війська обстріляли чотири громади Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 28 червня, російська армія обстріляла Білопільську, Краснопільську, Миропільську та Юнаківську громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 36 вибухів.  

Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли з АГС, СПГ та мінометів. 

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Краснопільську та Миропільську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Крім того, Юнаківську громаду обстріляли з мінометів та артилерії.

Попередньо внаслідок обстрілів минулось без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу ворогом Вовчанської громади на Харківщині загинули троє мирних мешканців

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