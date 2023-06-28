Російські окупаційні війська обстріляли чотири громади Сумщини

Сьогодні, 28 червня, російська армія обстріляла Білопільську, Краснопільську, Миропільську та Юнаківську громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Загалом протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 36 вибухів.
Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли з АГС, СПГ та мінометів.
Краснопільську та Миропільську громади росіяни обстріляли з мінометів.
Крім того, Юнаківську громаду обстріляли з мінометів та артилерії.
Попередньо внаслідок обстрілів минулось без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу ворогом Вовчанської громади на Харківщині загинули троє мирних мешканців.