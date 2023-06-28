На тимчасово окупованій Херсощині БТР росіян задавив мирну мешканку

Російські окупаційні війська вбили у Херсонській області ще одну мирну мешканку.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“У тимчасово окупованому с.Нова Збур’ївка Скадовського району російські військові на БТР скоїли наїзд на 83-річну жінку, яка перебувала біля паркану будинку”, - повідомили в поліції.

На жаль, внаслідок дій росіян жінка загинула на місці.

Також в поліції повідомили, що у тимчасово окупованій Каховці вночі російські військові викрали з дому 39-річного місцевого жителя. Його доля зараз невідома.

Нагадаємо, на захоплених територіях Херсонської області російські загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня було знайдено понад 60 тіл.