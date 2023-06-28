Минулого тижня ЗСУ знищили понад 100 місць скупчення росіян, - Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що минулого тижня ЗСУ знищили понад 100 місць скупчення російських військ.

Про це Маляр заявила в ефірі телемарафону.

Маляр зауважила, що на фронті українські війська виконують кілька задач, серед яких є задача зменшення наступального потенціалу противника.

«Якщо ми говоримо за минулий тиждень, 110 місць компактного зосередження російських військ було знищено, 11 пунктів управління знищено, сім складів російської зброї. Все це мало рушити сюди – воно вже не піде. Крім того, у ворога основний напрямок наступу – схід. Там ми повинні їх зупиняти, а на півдні ми відтягуємо їхні сили, щоб вони оборонялися», – сказала вона.

Нагадаємо, що станом на 28 червня російська армія втратила на війні з Україною близько 227 100 осіб. За минулу добу Збройні сили знищили близько 930 окупантів, шість артилерійських систем, засіб ППО та багато іншої військової техніки.