Екскерівника Миколаївської прокуратури засудили до довічного за держзраду

У суді довели, що на початку березня 2022 року він із власної ініціативи сприяв Росії у веденні війни.

Екскерівника Миколаївської окружної прокуратури засудили до довічного ув’язнення за державну зраду.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться в поідомленні.

Прокурори просили максимально можливе покарання ‒ довічне ув’язнення. Суд урахував наявні доводи та позиції обох сторін і призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.

У суді прокурори довели, що на початку березня 2022 року, колишній керівник прокуратури з власної ініціативи сприяв Росії у веденні війни проти України. Він надавав росіянам інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в Миколаєві та області.

Нагадаємо, бої за Миколаїв тривали з 24 лютого до 10 листопада 2022 року в місті та його околицях.

У березні військова техніка росіян зайшла в Миколаїв у березні 2022 року. ЗСУ вступили в бій з окупантами. Отримавши потужний опір, росіяни почали тікати в напрямі Баштанки, як результат були знищені.

Після цього регулярно окупанти обстрілювали місто та область.