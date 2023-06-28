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Екскерівника Миколаївської прокуратури засудили до довічного за держзраду

У суді довели, що на початку березня 2022 року він із власної ініціативи сприяв Росії у веденні війни.

Екскерівника Миколаївської прокуратури засудили до довічного за держзраду

Екскерівника Миколаївської окружної прокуратури засудили до довічного ув’язнення за державну зраду.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться в поідомленні.

Прокурори просили максимально можливе покарання ‒ довічне ув’язнення. Суд урахував наявні доводи та позиції обох сторін і призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.

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У суді прокурори довели, що на початку березня 2022 року, колишній керівник прокуратури з власної ініціативи сприяв Росії у веденні війни проти України. Він надавав росіянам інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в Миколаєві та області.

Нагадаємо, бої за Миколаїв тривали з 24 лютого до 10 листопада 2022 року в місті та його околицях.

У березні військова техніка росіян зайшла в Миколаїв у березні 2022 року. ЗСУ вступили в бій з окупантами. Отримавши потужний опір, росіяни почали тікати в напрямі Баштанки, як результат були знищені.

Після цього регулярно окупанти обстрілювали місто та область.

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