Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) за фінансування Швейцарії в рамках Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР відкриває реєстрацію для українських підприємців на навчальну програму «Буткемп економічного відновлення» на освітній платформі Prometheus.

Буткемп складається з чотирьох курсів:

спеціально розроблений курс «Як почати власну справу в часи невизначеності: покроковий гайд від ТОП-підприємців України» — поради щодо старту та продовження роботи під час війни від топових бізнесменів

«Як почати власну справу в часи невизначеності: покроковий гайд від ТОП-підприємців України» — поради щодо старту та продовження роботи під час війни від топових бізнесменів три всесвітньо відомі курси, вперше перекладені українською мовою від Harvard University, University of Virginia та Rice University — підвищення навичок підприємців у сфері фінансів та IT-технологій, а також розвиток вміння планувати та слідувати плану в бізнесі, навіть під час воєнних подій в країні

Програма створена для кожного, хто хоче започаткувати, відновити або масштабувати свій бізнес під час війни.

Реєстрація відкрита з 26 червня. Зареєструватися можна за посиланням.

Зазначається, що повномасштабна війна критично вплинула на економіку України і підприємницький сектор, але українці вкотре доводять свою незламність і міць. Так, за даними дослідження ринку МСБ на замовлення ЄБРР майже через рік після початку великої війни 57% опитаних підприємств продовжують свою діяльність, 37% скоротили діяльність та 6% тимчасово призупинили роботу. Саме тому зараз як ніколи кожному підприємцю потрібні додаткові знання і ресурси, щоб вийти з цієї кризи і війни переможцем.

Щоб допомогти українському бізнесу адаптуватися до критичних змін і відновити економіку України — ЄБРР за фінансування Швейцарії спільно з освітньою платформою Prometheus створили навчальну програму «Буткемп економічного відновлення».

Кожен бажаючий може обрати один або всі чотири курси і безплатно отримати актуальні воєнному часу знання для відновлення або масштабування бізнесу.

Які курси можна обрати

Як почати власну справу в часи невизначеності: покроковий гайд від ТОП-підприємців України. Спеціальний курс допоможе слухачам створити, розвинути та вивести на нові ринки власну справу в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

CS50: Основи програмування для бізнес-професіоналів Легендарний курс від Harvard University дасть можливість розібратися в питаннях сучасних інтернет-технологій, які потрібні підприємцям і керівникам бізнесу, щоб ухвалювати технологічні рішення в компанії.

Зростайте до величі: розумне зростання для приватного бізнесу Курс розроблено в Школі бізнесу Дардена при Університеті Вірджинії. Головний акцент робиться на викликах, з якими стикаються існуючі приватні підприємства на шляху до суттєвого розвитку та зростання.

Фінанси для нефінансистів Курс від Rice University допоможе зрозуміти, як працюють фінанси в бізнесі, які фінансові рішення впливають на всі процеси і на основі чого ці рішення приймати.

Нагадаємо, на початку травня НБУ повідомив, що український бізнес вперше за час повномасштабної війни позитивно оцінив результати та перспективи своєї діяльності. Серед чинників, які на це вплинули: поліпшення ситуації з енергопостачанням, поліпшення інфляційних та курсових очікувань, підвищення споживчих настроїв населення, збільшення пропозиції продовольства та пального.