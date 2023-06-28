​Рада збільшила виплати та відпустки військовим

Військовослужбовцям щомісячно виплачуватимуть від 30 тис. до 100 тис. гривень, пропорційно часу виконання бойових завдань.

Верховна Рада України на засіданні 28 червня прийняла у другому читанні Закон №9342 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану".

"За" проголосували 311 нардепів.

Закон передбачає, що військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 000 – 100 000 гривень – пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Також у законі є норми, які не повʼязані з виплатами військовим.

Запропоновано не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки. Термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військову службу.

Також є зміни щодо відпусток військовослужбовців.

"Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів", - йдеться в документі.

Депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що до другого читання були внесені такі правки:

Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, передбачені два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 20100 грн за порядком КМУ (попередньо мало бути 12 тис. грн, але член Комітету нацбезпеки Роман Костенко відстояв більші виплати.

В результаті поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ. А важко пораненим на лікування, полоненим та зниклим без вісти — щомісячна додаткова винагорода у 100 тис грн на умовах і порядку КМУ.

Також встановлено мінімальний поріг доплати для інструкторів – 15 тис грн за порядком КМУ. Також для строковиків збільшилася відпустка з 10 до 30 днів. А безперервна відпустка на лікування – не більше 4 місяців.

Нагадаємо, 30 травня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про зміни порядку нарахування додаткових виплат нашим військовим. Важливо, що люди, які боронять країну на передовій, далі отримуватимуть плюс 100 тис. грн.

А от щодо дискусійного питання – додаткових 30 тис. грн навіть тим, хто служить у тилу – народні депутати вирішили узаконити чинну норму постанови Кабміну про виплати лише в місячному розрахунку та відповідно до бойових розпоряджень.

Де можна взяти гроші, щоб повернути виплати, читайте в матеріалі LB.ua.