Внаслідок обстрілу Харківської області загинули троє людей, одна поранена (оновлено)

Російська армія вранці та вдень 28 червня била по декількох населених пунктах Харківської області. Унаслідок обстрілу села Курилівка Харківської області поранено 69-річну жінку. Ворог вів вогонь із реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Поранену забрала швидка допомога. Про це повідомили в МВС.

"росіяни обстріляли с. Курилівка з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Травми отримала 69-річна жінка, яка в цей час знаходилася на городі", – зазначили в повідомленні.

Близько 12 години росіяни також вдарили по Вовчанській громаді, заявив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, внаслідок цього обстрілу загинуло одразу троє цивільних мешканців с. Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям", – повідомив він.

Фото: МВС

Харківська область продовжує зазнавати ворожих атак і після того, як захисники вибили звідти окупантів. Життя мирних людей в багатьох районах області далеке від нормального, а додаткову загрозу до атак становлять і залишені окупантами міни. Подекуди люди не можуть отримати навіть базові медичні послуги. Про те, як працюють виїзні медичні бригади в Ізюмському районі, читайте в репортажі LB.