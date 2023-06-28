Окупанти посилили обстріли правобережжя Херсонщини

Росіяни випускають за добу від 300 до 500 снарядів.

Зростає інтенсивність обстрілів правобережжя Херсонської області. Російські окупанти повертаються на рубежі, які займали до підриву греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомляє у Facebook депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

За його словами, за добу окупанти випускають від 300 до понад 500 випущених снарядів.

Також продовжується інтенсивний рух російської військової техніки з Криму. Він відбувається через облаштовану понтонну переправу біля пошкодженого Чонгарського моста та через Арабатську Стрілку з Керчі. Переважно все їде на Запорізькій напрямок. На самій Херсонщині збільшення окупаційних військ фіксується в районі Олешок.

Нагадаємо, станом на 15-ий день ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС було відомо про 21 загиблого, 28 людей отримали поранення, з них 16 – ліквідатори. Під час проведення рятувальних робіт російські окупанти регулярно обстрілювали правобережну Херсонщину і не надавали допомоги людям на лівобережжі.