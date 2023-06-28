У Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів 1 цивільний загинув, ще 9 отримали поранення

Ворог за добу здійснив 77 атак по 16 містах і селах.

У Запорізькій області за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів 1 цивільний загинув, ще 9 отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“За 490 добу бойових дій на території області російські війська здійснили 77 атак по 16 містах і селах. Додалося ще 40 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури: квартири, будинки, гаражі та інше майно людей”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що авіацією ворог вдарив по Оріхову та Малій Токмачці, з РСЗВ здійснив 5 обстрілів Левадного, Білогір'я, Лугівського, 70 артобстрілів прийшлося по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Преображенці, Малинівці, Юрківці та іншим прифронтовим селам.

Від ворожих снарядів загинув один цивільний, поранення отримали 9 осіб. У П'ятихатках травмовано 75-річного чоловіка, а в Преображенці постраждали чоловіки 42 та 49 років.

Нагадаємо, Повітряні сили знищили вночі 6 “Шахедів” над територією України.