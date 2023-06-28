Основні військові резерви України, включно з тренованими НАТО, ще не залучені у контрнаступі, − Резніков

Звільнення групи сіл під російською окупацією в останні тижні “не було головною подією” у запланованій атаці Києва.

Нещодавні скромні успіхи України проти російських окупантів були лише “попереднім переглядом” набагато більшого наступу ЗСУ, який має відбутися.

Про це британській газеті Financial Times заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він підкреслив, що звільнення групи сіл під російською окупацією в останні тижні “не було головною подією” у запланованій атаці Києва.

“Коли це станеться, ви всі це побачите... Усі все побачать”, − сказав Резніков.

Він підтвердив, що основні військові резерви України, включно з більшістю бригад, нещодавно підготовлених на заході та оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не залучені в операції.

Міністр зазначив, що повстання воєнізованого угруповання Вагнера минулих вихідних виявило фундаментальну слабкість режиму Володимира Путіна в Москві. “Це як сніжний ком, – сказав він, маючи на увазі саморуйнівні риси режиму. − Чим більшим він стає, тим швидше він котиться”.

Але він застеріг від того, щоб Україна робила ставку на подальші “заколоти та заворушення” в Росії задля успіху на полі бою, заявивши, що не було негайних ознак падіння морального духу (російської армії, – Ред.). “Щойно стане жарко, ми побачимо, наскільки вони стійкі”, − сказав він, маючи на увазі майбутні контрнаступальні операції.

“Ми повинні довіряти нашим силам безпеки та оборони, а також нашим партнерам, які постачають зброю”, – додав він, підкресливши, що ці фактори є більш “передбачуваними”, ніж ситуація в Росії.

Видання пише, що за даними Міністерства оборони Великої Британії, контрнаступ України наразі відвоював близько 300 квадратних кілометрів у Росії, що вдвічі більше, ніж офіційно оголосив Київ.

Нагадаємо, як повідомили у Міноборони України, ЗСУ почали контрнаступ в районі Бахмута і ще п’яти населених пунктів на сході. На півдні вдалося звільнити близько 130 квадратних кілометрів території.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив же, що цей рік війни має стати переломним, а ЗС України мають перемогти в цій війні, оскільки воюють за свою країну.