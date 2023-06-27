ЗСУ звільнили ділянку поблизу Авдіївки, - керівник МВА

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш підтвердив звільнення ділянки поблизу Авдіївки – біля села Веселе.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Дійсно, підтверджую цю інформацію. Протягом, мабуть, двох тижнів, може, навіть трохи більше, маленькими кроками, поступово за якоїсь мінімальної можливості контратаки хлопці це робили. Жодного шансу вони не втрачали. І за ці два тижні десь приблизно 1,5 кілометри дійсно було відбито. Це позиції, які раніше були втрачені нашими хлопцями, на жаль. Зараз їх потрошку повертають», – сказав він.

Однак, за його словами, звільнення цієї території не убезпечить місто від російських обстрілів.

«На жаль, поки що ні. Здебільшого це, мабуть, такий мотиваційний елемент зараз і для хлопців, і для нас – представників військової адміністрації, і для тих людей, які, на жаль, ще лишаються в місті. Для них це більше мотиваційний такий момент, що дійсно, хоч трошки, але вдається повертати втрачені раніше позиції», – пояснив Барабаш.

На сьогодні інфраструктура Авдіївки зруйнована на 100%, житловий фонд – на понад 90-95%.

Раніше Барабаш розповідав, що Авдіївку на Донеччині російська окупаційна армія атакує майже щодня. Так, в середньому по місту за добу ворог завдає від 20 до 35 масованих ударів.