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​Росіяни накрили вогнем Оріхівський район Запорізької області, є загиблий та поранені

Від отриманих поранень загинув 77-річний оріхів'янин.

​Росіяни накрили вогнем Оріхівський район Запорізької області, є загиблий та поранені
Обстріли Оріхова ( ілюстративне фото)
Фото: Юрій Малашко

Російські окупанти накрили вогнем Оріхівський район Запорізької області.

Як повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, унаслідок артилерійського обстрілу поранення отримали 70-річний житель Оріхова та жінки 87 та 78 років.

Крім того, серйозні травми отримали три жительки Преображенки віком 45, 56 та 87 років.

"На жаль, від отриманих поранень загинув 77-річний оріхів'янин", - додав Малашко.

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Нагадаємо, зранку стало відомо, що під час попереднього артобстрілу Оріхова у своєму будинку загинула жителька, її 59-річного чоловіка з травмами оперативно доставили у лікарню. Крім того, було госпіталізовано пораненого 52-річного жителя Преображенки та 59-річну жінку, яка потрапила під обстріл поблизу Павлівки.

Також зазнала ворожого обстрілу з важкої артилерії Марганецька громада Нікопольського району Дніпропетровської області.

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