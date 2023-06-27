На складах чеської армії все ще є озброєння для допомоги Україні, − міністерка оборони країни

Серед бойової техніки, поставленої Україні Прагою у 2023-му, є 24 танки, 17 бойових машин піхоти, 16 зенітно-ракетних комплексів і 645 протитанкових ракет.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що на складах чеської армії все ще є обладнання для допомоги Україні.

Про це пише Reuters.

Чеська Республіка, член НАТО та ЄС, є однією з країн, яка надала найбільше допомоги Києву після вторгнення Росії в лютому 2022 року

НАТО намагається зберегти надходження запасів в Україну, і військовий альянс попереджає, що Київ використовує артилерійські снаряди швидше, ніж союзники можуть їх виготовити або надати.

“У нас все ще є варіанти з армійських поставок”, − сказала Чернохова після зустрічі з прем’єр-міністром Петром Фіалою та начальником генерального штабу армії Карелом Рехкою.

Фіала розповів, що серед бойової техніки, поставленої Україні у 2023-му, є 24 танки, 17 бойових машин піхоти, 16 зенітно-ракетних комплексів, 645 протитанкових ракет і десятки тисяч патронів до гармат і гаубиць. Пакети допомоги також включали інші військові матеріали, а також різне обладнання та запчастини і паливо.

За його словами, держава також допомогла координувати постачання сотень одиниць важкої техніки через ліцензування або іноземне партнерство.

Нагадаємо, з 1 липня для українців у Чехії зміняться порядок надання допомоги та безплатного житла.