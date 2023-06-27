На Київщині вже відновлено близько 44% об’єктів, пошкоджених внаслідок російської військової агресії, – глава ОВА

На Київщині вже відновили понад 12 000 із 27 226 об’єктів, пошкоджених внаслідок військової агресії росіян.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

“На сьогодні повністю або частково із забезпеченням життєдіяльності відновлено 12 108 об’єктів. Зокрема, повністю відновили 6 767 багатоповерхівок та приватних будинків, ще 3 919 – частково із забезпеченням життєдіяльності. Уже відбудували 187 шкіл та дитсадків, 100 медзакладів, 67 – адмінбудівель і ЦНАПів”, – повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Він зауважив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення рф в області було зруйновано чи пошкоджено 27 226 об’єктів. Основний «удар» припав саме на житло – 24,3 тис. об’єктів. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адміністративних будівель і ЦНАПів, 128 медзакладів, 138 культурних та релігійних споруд.

Начальник Київської ОВА додав, що пріоритет надається передусім відбудові житла, адже це сприятиме поверненню мешканців області додому, дасть можливість створити додаткові робочі місця і позитивно позначиться на економічному розвитку регіону.

Зокрема, реалізується проєкт із відновлення багатоквартирних будинків у межах платформи UNITED24. Роботи вже тривають на 7 об’єктах, ще 11 – на черзі. Усі будинки планують відбудувати до кінця року.

Коштом обласного бюджету відбудовують 93 приватних будинки в 15 громадах Київщини. Нове помешкання зводять на тих же ділянках, де люди до цього мали житло. У рамках обласної програми «Нова оселя» закупили 31 квартиру для мешканців Київщини, ще заплановано закупити до 27.

Крім того, в Ірпені навпроти ЖК «Ірпінські Липки» триває комплексне відновлення приватних будинків, які були пошкоджені або зруйновані росіянами. Тут без житла залишилися понад 300 мешканців. 31 об’єкт буде капітально відремонтований, ще 30 малоповерхових житлових будинків будуть побудовані з нуля.

Згідно з рішенням Уряду за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії планується реалізація 159 проєктів у восьми областях України. На Київщині в межах цієї ініціативи буде відновлено 38 об’єктів. Зокрема, за 11 багатоквартирними будинками розпорядником коштів є Державне агентство відновлення, за 17 багатоквартирними будинками та 10 школами і садками – Київська обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, до програми єВідновлення зможуть долучитися підприємці-будівельники. Для участі у програмі треба заповнити заявку на порталі «Дія».

21 квітня Кабмін ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою послуги "єВідновлення".

Також нагадаємо, що 23 червня президент України заявив, що за підсумками лондонської Конференції з відновленняї Україна наша країна отримала десятки мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки. Також на конференції узгодили дієві механізми конфіскації російських активів для відшкодування завданої шкоди.