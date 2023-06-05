До програми єВідновлення зможуть долучитися підприємці-будівельники

Для участі у програмі треба заповнити заявку на порталі «Дія».

З 5 червня долучитися до програми державної допомоги «єВідновлення» мають змогу підприємства, які продають будматеріали і займаються ремонтом житла.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зокрема такий бізнес має працювати за наступними MCC-кодами продавця:

1520: генеральні підрядники — житлове і торгове будівництво;

5211: магазини будівельних матеріалів та пиломатеріалів;

5231: магазини скла, фарби та шпалер.

Для участі у програмі уповноважена людина має заповнити заявку на порталі «Дія». Для цього потрібно перейти на порталі в «Послуги» — «Підприємництво», та обрати «Приєднатися до «єВідновлення» як бізнес». Статус розгляду заяви можна буде відстежувати у реальному часі в кабінеті на порталі «Дія».

Нагадаємо, що Кабмін 21 квітня ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою послуги "єВідновлення".

За тиждень роботи програми "єВідновлення" до застосунку "Дія" внесено 10,4 тис. заявок на отримання грошової допомоги.

30 травня в Україні запустили другий етап програми єВідновлення, який передбачатиме компенсації за зруйноване житло.