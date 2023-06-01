Підозрювані використали матеріали для ремонту гіршої якості, а вартість робіт завищили. Після чого із фірмою-підрядником здійснили розрахунок.

У Рівному начальник одного із квартирно-експлуатаційних відділів і двоє його спільників (заступник начальника відділу та керівник фірми) тримали підозри за привласнення майже пів мільйона гривень на ремонті казарми.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Як встановило слідство, посадовець як голова тендерного комітету КЕВ, розробив протиправну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт покрівлі казарми військового містечка у Рівному.

"40-річний начальник залучив до схеми свого підлеглого та директора підконтрольного підприємства, яке визнано переможцем тендерних торгів. Полковник розподілив між учасниками функції і ролі, а також довів до відома умови злочинного плану. Вказані особи внесли до сфабрикованих офіційних документів неправдиві відомості про обсяги і якість фактично виконаних підрядною організацією будівельних робіт", - розповіли подробиці у прокуратурі.

Зловмисники використали матеріали для ремонту гіршої якості, а вартість робіт завищили. Після чого із фірмою-підрядником здійснили розрахунок.

Розмір матеріальної шкоди внаслідок злочинних дій підозрюваних склав майже 500 000 гривень.

Наразі вирішують питання про обрання для підозрюваних міри запобіжного заходу та відсторонення від посад. Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше слідчі ДБР повідомили про підозру директору одного з підприємств Волинської області в заволодінні 6,2 млн гривень під час будівництва казарм для військовослужбовців.