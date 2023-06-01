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Швейцарська компанія Ruag просить дозволити експорт танків Leopard-1, аби відправити їх в Україну

Сім років тому танки придбали в Італії.

Швейцарська компанія Ruag просить дозволити експорт танків Leopard-1, аби відправити їх в Україну
Фото: ЕРА/UPG

Швейцарська компанія Ruag, що спеціалізується на аерокосмічній техніці та оборонній промисловості, офіційно подала уряду країни заявку на експорт 96 танків Leopard-1.

Про це пише видання srf.ch.

Сім років тому танки придбали в Італії, їх хотіли перепродати або розібрати на запчастини. Тепер Ruag хоче продати бронетехніку для подальшої відправки в Україну. Спочатку її відправлять до німецького зброєбудівного концерну Rheinmetall, а потім до України.

У березні компанія подала неофіційний запит до Державного секретаріату з економічних питань (SECO), однак отримала відмову. Тепер Ruag звернулася до секретаріату з офійним проханням.

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“Ми хотіли б отримати офіційне рішення SECO, щоб ми могли краще визначити варіанти бізнесу”, − заявили у пресслужбі Ruag.

Нагадаємо, у березні президент Швейцарії Ален Берсе підтримав суперечливу заборону на передачу швейцарської зброї в Україну.

Попри тиск з боку Києва та його союзників, Швейцарія продовжує блокувати країни, які володіють зброєю швейцарського виробництва, від її реекспорту в Україну. Зокрема запити від Німеччини, Іспанії та Данії були відхилені відповідно до Закону про військову техніку, який забороняє будь-який реекспорт, якщо країна-одержувач перебуває в міжнародному збройному конфлікті. 

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