Європарламент схвалив план щодо збільшення виробництва боєприпасів для України

Сьогодні, 1 червня, Європарламент підтримав законопроект про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Закон про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) має на меті прискорити доставку боєприпасів і ракет в Україну та допомогти державам-членам поповнити свої арсенали. Запроваджуючи цільові заходи, включаючи фінансування у розмірі 500 мільйонів євро, ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для усунення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема боєприпасів класу «земля-земля» та артилерійських боєприпасів, ракет та їх компонентів.

Європейська комісія визначатиме, картографуватиме та постійно відстежуватиме наявність цих оборонних продуктів, їхніх компонентів та відповідної сировини.

Закон встановлює механізми, принципи та тимчасові правила для забезпечення своєчасної та тривалої доступності цієї оборонної продукції для її покупців у Європейському Союзі.

Ефективність цього регулювання буде оцінено до середини 2024 року.

Закон було прийнято 446 голосами проти 67 при 112 утрималися. Тепер депутати Європарламенту розпочнуть переговори з Єврорадою з метою досягнення політичної угоди, за яку депутати Європарламенту потім проголосують на пленарному засіданні в липні.

Паралельно депутати Європарламенту працюють над підсиленням європейської оборонної промисловості за допомогою спільного Закону про закупівлі (EDIRPA), щоб підтримати співпрацю між державами-членами на етапі оборонних закупівель для заповнення найбільш нагальних і критичних прогалин.

Нагадаємо, вчора США оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні. Вартість цього пакета складає 300 млн доларів.

Тим часом Президентка Єврокомісії закликала “тих, хто може”, надати Україні далекобійну зброю. Це має допомогти Україні вирівняти розрив на полі бою в радіусі дії сил вторгнення.

До цього видання Wall Street Journal повідомило, що Південна Корея почала передавати США сотні тисяч артснарядів для України. За словами американських посадовців, цей крок зробить запланований Києвом наступ проти російських військ ефективним і дозволить Білому дому відкласти рішення про те, чи постачати касетні боєприпаси.