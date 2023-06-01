​Росія вивела у Чорне море три носії “Калібрів”

Станом на ранок 1 червня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед них – три носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє у Facebook командування ВМС ЗСУ.

"Станом на 10:40 1 червня 2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, з них – 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку травня Росія активізувала атаки по Україні і 18 разів атакувала Київ ракетами і безпілотниками. Цієї ночі РФ била по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київській області ракетами оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" .

Загалом ворог випустив 10 балістичних та крилатих ракет і з північного напрямку – Брянської області РФ. У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – 11-річна дитина.