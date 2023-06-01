У Львові сьогодні перевіряють комунальні укриття, − Садовий

З 18:00 до 20:00 всі сховища міста, розташовані у житлових та нежитлових приміщеннях, мають бути відкритими.

Сьогодні з 18:00 до 20:00 всі укриття Львова, розташовані у житлових та нежитлових приміщеннях, мають бути відкритими.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий.

“Це можливість мешканцям зустрітись, перевірити стан своїх сховищ та ще раз домовитись про їхню роботу під час повітряної тривоги. Це стосується усіх укриттів у місті”, − написав міський голова у Телеграмі.

Він додав, що у разі якщо протягом часу укриття закрите або є інші проблеми з ним – потрібно звернутися на гарячу лінію міста за телефоном 1580.

“По всіх проблемних точках пройде комісія. Про результат буде повідомлено”, − підкреслив Садовий.

Окрім того, протягом дня у місті проводять перевірку укриттів, які є у комунальній власності.

“Керівники цих закладів мають контролювати стан та доступність, але також перевірити вказівники, які інформують про те як добратись до цього укриття з вулиці, якщо ви не місцевий”, − зазначив мер.

Він підкреслив, що всі інформаційні стенди потрібно актуалізувати, зробити помітними та зрозумілими.

Нагадаємо, внаслідок нічної повітряної атаки росіян на Київ загинули троє людей, ще 12 отримали поранення. Одна зі жертв загинула біля закритого укриття поліклініки. За інформацією журналістів, інші дві жертви теж померли, коли прямували до укриття. Між оголошенням тривоги та вибухами минуло близько 10 хвилин, оскільки ракети були балістичними.