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Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації “Іскандерів” у РФ, – Ігнат

Україна має зобов’язання перед міжнародними партнерами.

Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації “Іскандерів” у РФ, – Ігнат
Комплекс «Іскандер»
Фото: defence-ua.com

Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер”, які знаходяться на території Російської Федерації, оскільки має зобов’язання перед міжнародними партнерами.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Ми не атакуємо цілі на території Росії. Як каже керівництво держави, є стратегія – ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають”, - зазначив Ігнат.

Водночас, за його словами, у разі пусків ракет із тимчасово окупованих територій, Україна застосовуватиме все наявне озброєння.

Ігнат також нагадав, що Росія має дефіцит ракет “Іскандер”, в іншому випадку їх кількість під час обстрілів була б значно більшою.

“Є в них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували”, - зазначив речник.

Зазначається, що ракетний комплекс “Іскандер” призначений для ураження бойовими частинами у звичайному спорядженні малорозмірних і площинних цілей у глибині оперативної території військ противника. Передбачається, що може бути засобом доправлення тактичної ядерної зброї.

Нагадаємо, вночі 1 червня росіяни атакували Київщину 10 "Іскандерами", ППО збила всі. Уламки поцілили в об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Три людини загинули, у тому числі дитина. 

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