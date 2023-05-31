США оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Вартість цього пакета допомоги сягає 300 млн доларів.

До складу цього пакету входять:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

ракети ППО AIM-7;

системи ППО Avenger;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

танкові боєприпаси калібру 105 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

авіаційні ракети Zuni;

боєприпаси для безпілотних літальних систем;

протитанкові системи АТ-4;

понад 30 млн патронів до стрілецької зброї;

обладнання та системи для розмінування;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

прилади нічного бачення;

запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Сполучені Штати наголосили, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну допомогою у сфері безпеки.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала “тих, хто може”, надати Україні далекобійну зброю.