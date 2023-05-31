США оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.
Про це повідомила пресслужба Пентагону.
Вартість цього пакета допомоги сягає 300 млн доларів.
До складу цього пакету входять:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- ракети ППО AIM-7;
- системи ППО Avenger;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- танкові боєприпаси калібру 105 мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- авіаційні ракети Zuni;
- боєприпаси для безпілотних літальних систем;
- протитанкові системи АТ-4;
- понад 30 млн патронів до стрілецької зброї;
- обладнання та системи для розмінування;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- прилади нічного бачення;
- запчастини, генератори та інше польове обладнання.
Сполучені Штати наголосили, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну допомогою у сфері безпеки.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала “тих, хто може”, надати Україні далекобійну зброю.