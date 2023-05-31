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США оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні

Вартість цього пакета складає 300 млн доларів.

США оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні
155-мм снаряд - стандартний артбоєприпас країн НАТО
Фото: defence-ua.com

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. 

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Вартість цього пакета допомоги сягає 300 млн доларів.

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До складу цього пакету входять:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • ракети ППО AIM-7;
  • системи ППО Avenger;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • танкові боєприпаси калібру 105 мм;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • авіаційні ракети Zuni;
  • боєприпаси для безпілотних літальних систем;
  • протитанкові системи АТ-4;
  • понад 30 млн патронів до стрілецької зброї;
  • обладнання та системи для розмінування;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • прилади нічного бачення;
  • запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Сполучені Штати наголосили, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну допомогою у сфері безпеки.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала “тих, хто може”, надати Україні далекобійну зброю.

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