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Росіяни обстріляли селище в Білозерському районі Херсонщини, загинув чоловік

На Херсонщині ледь не щодня фіксують загибель місцевих мешканців від обстрілів.

У середу, 31 травня, ввечері російські окупаційні війська здійснили обстріл селища в Білозерському районі Херсонської області, загинув місцевий житель.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 31 травня близько 18:00 військові РФ обстріляли селище в Білозерському районі. Унаслідок обстрілу травми, не сумісні з життям, отримав місцевий житель", - ідеться в повідомленні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують документувати воєнні злочини, вчинені військовими країни-агресора. За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України).

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Нагадаємо, що протягом вівторка, 30 травня, росіяни 49 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 219 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА.

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