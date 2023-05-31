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Росія тримає у Чорному морі три ракетоносії, - Гуменюк

За її словами, загроза нової ракетної атаки дуже висока.

Росія тримає у Чорному морі три ракетоносії, - Гуменюк
Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають три ракетоносії ЗС РФ, зокрема два підводних. 

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України “Південь” Наталія Гуменюк, інформує FREEДОМ

Така активність росіян свідчить про те, що загроза нової ракетної атаки дуже висока. 

“Я нагадаю, що це також ускладнення тактики роботи ППО, тому що виявити пуск підводного ракетоносія складніше. І це свідчить про те, що абсолютно ймовірно, що ворог готується до завдання ракетного удару, зокрема із залученням морських ракетоносіїв. Не потрібно чекати на атаки, але реагувати на сигнали повітряної тривоги. На тлі постійного поповнення запасів дронів-камікадзе абсолютно вірогідно, що буде залучатися до атаки й дроновий відволікальний компонент. Коли вони запускають дрони хвилями для того, щоб спровокувати роботу ППО, виявити точки її розташування і після цього завдати удару більш точними ракетами”, — сказала вона.

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Нагадаємо, що протягом доби російські окупанти завдали два ракетних та 22 авіаційні удари по українській території.

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