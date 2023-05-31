У Бахмуті залишилися близько 500 жителів, - мер

Очільник міської військової адміністрації Бахмута Олексій Рева заявив, що в місті залишилися близько 500 жителів. До повномасштабного вторгнення там проживали 70 тисяч людей.

Про це він розповів в інтервʼю «Укрінформу».

«До повномасштабного вторгнення Росії на території Бахмутської громади проживало близько 80 тисяч жителів, серед яких 70 тисяч — це саме мешканці міста. На сьогодні, за нашими підрахунками, у Бахмуті залишаються близько 500 людей», — зазначив Рева.

За його словами, з початку вторгнення відомо про поранення 505 жителів Бахмуту, 204 із них, зокрема 4 дитини, від отриманих травм загинули.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку спостерігається значне зменшення боїв, російські сили продовжують ротацію, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Сили оборони України призупинили рух на флангах Бахмута для виконання інших військових задач.