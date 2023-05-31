Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми"
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми"
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
ГоловнаСуспільствоВійна

У Бахмуті залишилися близько 500 жителів, - мер

Відомо про понад 200 загиблих мешканців міста.

У Бахмуті залишилися близько 500 жителів, - мер
Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Очільник міської військової адміністрації Бахмута Олексій Рева заявив, що в місті залишилися близько 500 жителів. До повномасштабного вторгнення там проживали 70 тисяч людей.

Про це він розповів в інтервʼю «Укрінформу».

«До повномасштабного вторгнення Росії на території Бахмутської громади проживало близько 80 тисяч жителів, серед яких 70 тисяч — це саме мешканці міста. На сьогодні, за нашими підрахунками, у Бахмуті залишаються близько 500 людей», — зазначив Рева.

За його словами, з початку вторгнення відомо про поранення 505 жителів Бахмуту, 204 із них, зокрема 4 дитини, від отриманих травм загинули.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку спостерігається значне зменшення боїв, російські сили продовжують ротацію, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Сили оборони України призупинили рух на флангах Бахмута для виконання інших військових задач.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies