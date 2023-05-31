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Лубінець підтвердив, що білоруська влада бере участь у депортації українських дітей

Також через Білорусь відбувається переміщення цивільних заручників.

Лубінець підтвердив, що білоруська влада бере участь у депортації українських дітей
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Telegram/Media Center Ukraine - Ukrinform

Українська влада має підтвердження, що через територію Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.

Про це під час брифінгу заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

"У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених", - сказав він.

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Нагадаємо, що Україна розслідує роль Білорусі в депортації українських дітей, яких Росія примусово вивозила з окупованих територій. Білоруська опозиція оприлюднила доповідь, у якій ідеться, що уряд Лукашенка брав участь у незаконній депортації дітей з окупованих Росією територій України. У ній мова йшла про те, що 2 150 українських дітей (у тому числі сиріт у віці від 6 до 15 років) були відправлені в так звані табори відпочинку та санаторії на території Білорусі.

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