Енергетики повернули світло 2-м млн споживачів у 12 областях, які залишилися без світла через вчорашню надзвичайну ситуацію

Енергетики повернули світло майже 2 мільйонам споживачів у 12 областях України, які залишилися без світла 30 травня через надзвичайну ситуацію у оператора системи передачі.

Про це повідомляє Міненерго.

Комісія, створена Держенергонаглядом за дорученням міністра енергетики України Германа Галущенка, щодо вивчення причин, які призвели до розсинхронізації енергосистеми та аварійних відключень електроенергії, розпочала свою роботу.

Також повідомляється, що триває ворожий терор прифронтових територій. У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 26 населених пунктів, без світла залишилися 12,3 тис. споживачів.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Також через негоду знеструмлено 12 населених пунктів у Запорізькій області.

За добу вдалося повернути світло для 18,6 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.

Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі немає. Відключення не плануються.

Триває масштабна ремонтна кампанія об’єктів генерації та мереж у межах підготовки до нового опалювального сезону.

Нагадаємо, уряд з 1 червня підвищує тариф на електроенергію.

Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт*год. Він діятиме з 1 червня.

Зараз українці платять 1,44 гривні за 1 кВт*год, якщо споживають до 250 кВт*год на місяць, і 1,68 гривні за 1 кВт*год, якщо споживають понад 250 кВт*год на місяць.