Уряд з 1 червня підвищує тариф на електроенергію

Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт*год. Він діятиме з 1 червня.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу після засідання уряду, передає «Суспільне».

Постанову про підвищення цін на світло в терміновому порядку вніс Галущенко. Він зазначив, що підвищення тарифів повинно забезпечити стабільність роботи пошкодженої російськими ударами енергосистеми в наступному опалювальному сезоні.

"Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими ми були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалювального сезону", — сказав міністр.

Зараз українці платять 1,44 гривні за 1 кВт*год, якщо споживають до 250 кВт*год на місяць, і 1,68 гривні за 1 кВт*год, якщо споживають понад 250 кВт*год на місяць.

Нагадаємо, що 29 квітня заступник міністра енергетики Фарід Сафаров заявив, що рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення доведеться схвалити, інакше енергосистема не зможе підготуватися до наступної зими.