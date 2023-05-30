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Уряд з 1 червня підвищує тариф на електроенергію

Постанову про підвищення вніс міністр енергетики Галущенко.

Уряд з 1 червня підвищує тариф на електроенергію
Фото: UNN

Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт*год. Він діятиме з 1 червня.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу після засідання уряду, передає «Суспільне».

Постанову про підвищення цін на світло в терміновому порядку вніс Галущенко. Він зазначив, що підвищення тарифів повинно забезпечити стабільність роботи пошкодженої російськими ударами енергосистеми в наступному опалювальному сезоні.

"Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими ми були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалювального сезону", — сказав міністр.

Зараз українці платять 1,44 гривні за 1 кВт*год, якщо споживають до 250 кВт*год на місяць, і 1,68 гривні за 1 кВт*год, якщо споживають понад 250 кВт*год на місяць.

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Нагадаємо, що 29 квітня заступник міністра енергетики Фарід Сафаров заявив, що рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення доведеться схвалити, інакше енергосистема не зможе підготуватися до наступної зими.

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