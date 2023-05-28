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Нічна атака РФ не завдала суттєвих пошкоджень в енергосистемі, - Укренерго

Тривають ремонтні роботи для усунення наслідків попередніх атак і підготовки до наступного опалювального сезону.

Нічна атака РФ не завдала суттєвих пошкоджень в енергосистемі, - Укренерго
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК

Нічна атака росіян безпілотниками не завдала нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

"Наразі електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але у вечірні години просимо споживати електроенергію економно. Експорт, як і вчора, не здійснюється. Імпорт триватиме зі Словаччини майже весь день, проте у вечірній пік споживання його обсяг незначний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в суботу для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України приймала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.

"Аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід швидкого реагування для балансування енергосистеми. Причиною використання аварійної допомоги була недостатність загальної потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини здійснювався, але у вечірні години був незначним", - пояснили в "Укренерго".

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Крім того, в енергосистемі тривають ремонтні роботи для усунення наслідків попередніх ворожих атак і підготовки до наступного опалювального сезону.

"Просимо ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години, особливо з 19:00 до 22:00 включно, та переносити використання потужної техніки з вечірніх годин на ранок, день або ніч. Так ви зменшите навантаження на енергосистему у вечірній пік споживання і полегшите балансування енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 27 травня через ворожі обстріли залишалися без електропостачання споживачі в шести областях. А 25 травня через російські обстріли частково без світла залишилися споживачі у 11 областях.

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