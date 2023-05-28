ЗСУ знищили ще 400 російських загарбників

Загалом Росія вже втратила в Україні 206 600 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 206 600 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 206600 (+400) осіб ліквідовано

танків - 3797 (+3)

бойових броньованих машин -7456 (+7)

артилерійських систем - 3425 (+11)

РСЗВ - 574 (+0)

засоби ППО - 329 (+0)

літаків - 313 (+0)

гелікоптерів - 298 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2993 (+3)

крилаті ракети - 1056 (+0)

кораблі / катери - 18 (+0

автомобільної техніки та автоцистерн - 6192 (+9)

спеціальна техніка - 451 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що вчора росіяни втратили вбитими та пораненими майже дві роти на Таврійському напрямку.