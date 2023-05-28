ЗСУ знищили ще 400 російських загарбників

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 206 600 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 206600 (+400) осіб ліквідовано
- танків - 3797 (+3)
- бойових броньованих машин -7456 (+7)
- артилерійських систем - 3425 (+11)
- РСЗВ - 574 (+0)
- засоби ППО - 329 (+0)
- літаків - 313 (+0)
- гелікоптерів - 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2993 (+3)
- крилаті ракети - 1056 (+0)
- кораблі / катери - 18 (+0
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6192 (+9)
- спеціальна техніка - 451 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що вчора росіяни втратили вбитими та пораненими майже дві роти на Таврійському напрямку.