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Ворог ввечері обстріляв Харківщину, чоловік загинув на власному подвір’ї

Військові Росії завдали ударів з артилерії по місту Куп’янськ та селу Циркуни.

Ворог ввечері обстріляв Харківщину, чоловік загинув на власному подвір’ї
Наслідки обстрілів Харківщини
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Унаслідок ворожих обстрілів ввечері у суботу на Харківщині чоловік загинув, жінка отримала тілесні ушкодження.

Про це повідомили в обласній поліції.

Військові Росії завдали ударів з артилерії по місту Куп’янськ та селу Циркуни.

У місті Куп’янськ унаслідок обстрілу загинув 60-річний місцевий мешканець. Чоловік перебував на подвір’ї будинку. 

У селі Циркуни отримала осколкові поранення жінка 1944 року народження. Її доставили до лікарні.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. 

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Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше внаслідок обстрілу ворогом села Шипувате Куп’янського району Харківщини загинула жінка, ще одна людина поранена. 

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