Вдень 27 травня внаслідок обстрілу ворогом прикордонного села на Чернігівщині постраждали 5 будинків, тисяча абонентів залишилася без світла.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 травня близько 12:30 год ворогом здійснено обстріл зі ствольної артилерії с. Залізний міст Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 5 житлових будинків та лінію електропередач. Усього без світла залишилося більше 1000 абонентів у 7 населених пунктах Новгород-Сіверського району.

Слідчі Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області та прокурори фіксують наслідки збройної агресії РФ.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілу ворогом Куп’янського району загинула жінка, ще одна людина поранена. Наразі медики надають постраждалому допомогу.