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З окупованої території вдалося повернути підлітка, якого росіяни депортували з Маріуполя

Окупанти відправили його до Шахтарська.

З окупованої території вдалося повернути підлітка, якого росіяни депортували з Маріуполя
Фото: Ірина Верещук

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 17-річного Вʼячеслава, депортованого росіянами з тимчасово захопленого Маріуполя.

Про це віцепрем’єр Ірина Верещук повідомила в Телеграмі.

За її даними, ріс Вʼячеслав без батьків. У 2021-му у віці 15 років почав навчання в Маріупольському вищому металургійному училищі.

"Після захоплення ворогом Маріуполя окупанти депортували Вʼячеслава до Шахтарська. Але хлопець виявився сміливим і винахідливим. Знайшов спосіб дати знати про себе та звʼязатись з ким треба. Решта було справою зусиль, терпіння та наполегливості багатьох небайдужих людей. Але сьогодні хлопець вже з нами", — зазначила Верещук.

Очільниця Мінреінтеграції подякувала Міністерству закордонних справ України та службі у справах дітей Деснянського району Києва. Окремо вона висловила подяку програмній директорці міжнародної благодійної організації "СОС Дитячі містечка Україна" Дар'ї Касьяновій та українській мережі "За права дитини".

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Нагадаємо, що в Авдіївці на Донеччині правоохоронці намагаються знайти та евакуювати останню дитину, що лишається у місті. Її переховують батьки, котрі не хочуть виїжджати з Авдіївки, що перебуває під регулярними обстрілами.

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