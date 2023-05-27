У судді, який у Києві збив насмерть нацгвардійця, примусово взяли аналізи

У судді, який на блокпосту в Києві збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії примусово відібрали біологічні зразки.

Про це повідомляє у Facebook речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"Вчора за клопотанням прокуратури у судді примусово відібрали біологічні зразки. Наразі вони направлені експертам для дослідження. Результати мають надійти найближчим часом", - написала вона.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.

Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді.