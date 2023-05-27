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Зеленський ввів у дію нові санкції проти фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із війною Росії проти України

У переліку - 51 фізична і 220 юридичних осіб.

Зеленський ввів у дію нові санкції проти фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із війною Росії проти України
Фото: rada.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Цим указом, опублікованим на сайті глави держави, Президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня.

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Під санкції потрапили 51 фізична і 220 юридичних осіб, пов'язаних із війною Росії проти України.

В переліку - компанії залізничного сектора (наприклад, філії "Російських залізничних доріг", будівельна компанія, яка обслуговує працівників РЖД "Желдоріпотека", "Залізнична торгова компанія" та ін), МТС, а також білоруські "Бєлавтомаз", "Вітебський завод радіодеталей "Моноліт", "Гомельське конструкторське бюро "Луч" тощо.

Під санкції потрапили також очільники підсанкційних компаній, як-от керівник ЗАТ "МІТ" Андрій Сабайдаш, Костянтин Маймескул із "МІТ Геоматика", гендиректор "МІТ Меоматика" Андрій Гайсенок та інші.

Нагадаємо, напередодні Японія оголосила про додаткові санкції проти Росії після того, як саміт “Групи семи” (G7) минулого тижня у Хіросімі погодився посилити обмеження.

Нещодавно 71 компанія потрапила у "чорний список" США за підтримку Росії. 69 організацій - із Росії, по одній - із Вірменії та Киргизстану.

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