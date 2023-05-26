Судді, котрий збив насмерть нацгвардійця на блокпосту, повідомили про підозру

Прокуратура звернулась до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

Правоохоронці повідомили про підозру голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Крім того, прокуратура звернулась до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

В прократурі нагадали, що досудове розслідування веде ДБР.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.

За даними джерел "Суспільного", аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді.