Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
Календарна реформа: чому це раціонально
Календарна реформа: чому це раціонально
​У Києві голова Макарівського райсуду насмерть збив нацгвардійця на блокпосту (доповнено)
​У Києві голова Макарівського райсуду насмерть збив нацгвардійця на блокпосту (доповнено)
Росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Зруйновано поліклініку і ветеринарну лікарню, є загиблі і поранені
Росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Зруйновано поліклініку і ветеринарну лікарню, є загиблі і поранені
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
ГоловнаСуспільствоПодії

Судді, котрий збив насмерть нацгвардійця на блокпосту, повідомили про підозру

Прокуратура звернулась до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

Судді, котрий збив насмерть нацгвардійця на блокпосту, повідомили про підозру
Фото: Грунт

Правоохоронці повідомили про підозру голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Крім того, прокуратура звернулась до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

В прократурі нагадали, що досудове розслідування веде ДБР.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.

За даними джерел "Суспільного", аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies