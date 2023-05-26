Судді, котрий збив насмерть нацгвардійця на блокпосту, повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Крім того, прокуратура звернулась до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.
В прократурі нагадали, що досудове розслідування веде ДБР.
Нагадаємо, у Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.
За даними джерел "Суспільного", аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.
Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді.