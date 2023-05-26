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Резніков випробував всюдихід українського виробництва "Богун"

Міністр каже, що залишився в захваті.

Резніков випробував всюдихід українського виробництва "Богун"
Фото: скріншот відео

Міністр оборони Олексій Резніков випробував всюдихід українського виробництва "Богун". 

Про це він повідомив у Facebook. 

“Я вже говорив — завжди приємно випробовувати техніку, яка йде на фронт, а коли йдеться про техніку українського виробництва — це насолода! Данці б сказали — хюґе.Нещодавно я “обкатав” український танк “Оплот”, які ми плануємо замовити для нашого війська. Сьогодні ж йдеться про український всюдихід “Богун”. Я в захваті! Висококласна автівка. Кажу не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів (перегонів по бездоріжжю)”, – написав міністр.

Він зазначив, що два таких вже воюють в різних підрозділах. Наприклад, спеціально для десантників, штурмовиків зроблено “Богун” типу “кабріолет”, де прибрали кабіну як таку, натомість обладнавши місця для особового складу, зробивши з неї десантну машину. 

Наразі інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типу озброєння для використання у військових діях. Є навіть версія медичного евакуатора. 

Міністр зазначив, що є вже й заявки від окремих командувачів. 

Він зауважив, що розвиток національного ВПК є одним з пріоритетних напрямків. 

“Це не тільки про сьогодні. Ми боремося за незалежність, за нашу свободу, які, тим паче з таким сусідом, неможливі без потужної обороноздатності. А незалежність ВПК, власне, це один із факторів обороноздатності країни. Над чим ми продовжуємо працювати й надалі”, - сказав міністр.

Нагадаємо, у травні Резніков заявив, що Міноборони замовить “Укроборонпрому” танки “Оплот” для ЗСУ. В ході робочого візиту до Харківської області міністр оборони провів тестування танку “Оплот”. Він переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк.

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