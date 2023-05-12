В ході робочого візиту до Харківської області міністр оборони провів тестування танку “Оплот”. Він переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк.

Міністерство оборони замовить ДК “Укроборонпром” танки “Оплот” для Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ “Оплот”. На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць. Щоб вони могли захищати нас, щоб вони не втрачали своє здоров’я, їм потрібна броньована техніка. Я люблю кухню і музику різних народів світу, але в промисловості я залишаюся промисловим українопротекціоністом. Саме тому ухвалено рішення, що МОУ замовить “Укроборонпрому” для українського війська “Оплоти”, – сказав міністр оборони Олексій Резніков.

Окрім того, в рамках візиту міністр нагородив відзнаками співробітників одразу декількох підприємств “Укроборонпрому” за внесок в обороноздатність України. Він зазначив, що перші місяці повномасштабного вторгнення Україна вистояла завдяки героїзму Сил безпеки та оборони України, а також безперервній роботі підприємств “Укроборонпрому”. Адже перші зразки важкого західного озброєння Україна почала отримувати лише наприкінці минулорічної весни.

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

Зазначимо, БМ “Оплот” – сучасний український основний бойовий танк, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування. Цей танк є докорінною модернізацією танка Т-84У “Оплот” та найновішим представником серії танків Т-84.

Нещодавно голова Пентагону заявив, що Україна отримає американські танки Abrams восени. Такі терміни повʼязані не лише з самою доставкою та навчанням танкістів, а й зі створенням інфраструктури для обслуговування танків.

Нагадаємо, Укроборонпром за рік у районах ведення бойових дій відновив більше 3 тисяч одиниць броньованої техніки. Торік 90%-95% усієї бронетехніки фахівці концерну повернули у стрій саме на фронті.