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Укроборонпром за рік у районах ведення бойових дій відновив більше 3 тисяч одиниць броньованої техніки

Торік 90%-95% усієї бронетехніки фахівці концерну повернули у стрій саме на фронті.

Укроборонпром за рік у районах ведення бойових дій відновив більше 3 тисяч одиниць броньованої техніки
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Держконцерн “Укроборонпром” за рік повномасштабної війни у районах ведення бойових дій відновив більше 3 тисяч одиниць броньованої техніки.

Про це повідомляє пресслужба концерну. 

“Військова техніка, яку можна відремонтувати безпосередньо у районах ведення бойових дій, має бути відновлена саме там. За нашими підрахунками, торік 90%-95% усієї бронетехніки ми повернули у стрій саме на фронті”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що з першого дня повномасштабної агресії РФ проти України виїзні ремонтні бригади підприємств “Укроборонпрому” відновили понад 3000 машин, з яких понад 1500 – важких та стільки ж легкоброньованих. Деяку техніку фахівці концерну ремонтували по 5-6 разів – і вона досі нищить окупанта

Нагадаємо, “Укроборонпром” почав виробляти вже третій вид боєприпасу - 122-мм артилерійський снаряд. Першу партію цих снарядів вже встигли відвантажити ЗСУ.

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