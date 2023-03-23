Вночі ворог завдав авіаракетного удару по Авдіївці, дві людини загинули

Крім того, за добу російські війська поранили на Донеччині чотирьох цивільних.

Вночі ворог завдав авіаракетного удару по Авдіївці, внаслідок чого дві людини загинули.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 23 березня повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Серед ночі росіяни обстріляли Краматорськ та околиці міста – пошкоджені щонайменше 3 будинки, котельня та гаражі.

На Донецькому напрямку 2 людини загинули в Авдіївці. Місто зазнало авіаракетного удару – три ракети поцілили на територію АКХЗ. Щонайменше 7 будинків пошкоджені в Очеретинській громаді – під обстрілами Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Бердичі, Уманське, Новокалинове, Сєверне і Нетайлове. У Мар’їнській громаді потерпають Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка.

На Горлівському напрямку пошкоджені 4 житлові будинки та господарча будівля у місті Часів Яр, поодинокі обстріли відбувались у Торецькій та Соледарській громадах.

На Лисичанському напрямку під ворожим вогнем Торське, Зарічне, Ямпіль і Терни Лиманської громади, Сіверськ та Серебрянка Сіверської громади.

Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 4.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 660 російських окупантів, 13 танків та 20 безпілотників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 168 150 військових.