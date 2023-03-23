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Лісовий подав свою дисертацію на перевірку до Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти

У разі виявлення будь-яких порушень міністр пообіцяв відмовитись від ученого ступеня.

Лісовий подав свою дисертацію на перевірку до Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти
Оксен Лісовий
Фото: Вікіпедія

Міністр освіти Оксен Лісовий подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Не менше за інших чекаю на її результати. І, як уже казав, у разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук. Щойно отримаю висновок – публічно все оприлюдню", – написав він.

"Триматися за будь-які звання точно не збираюся. Я прийшов у міністерство не для цього, а робити реформи та працювати на якісну освіту глобального рівня. Наукові ступені й відповідні доплати до них потрібні людям, які займаються наукою, а не іншими сферами діяльності", – додав міністр.

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Лісовий також повідомив, що подав уряду пропозиції щодо змін у нормативній базі, які дозволятимуть будь-якому громадянину, чиновнику, політику добровільно відмовитися від наукового ступеня і (відповідно) від усіх надбавок. Зекономлені кошти держава зможе спрямувати на користь розвитку науки, оборону чи відбудову.

Нагадаємо, Лісовий захистив свою дисертацію з філософських наук у квітні 2012 року. У ній виявили збіги з роботами Я. Арабчука та А. Зуєва, причому в список використаної літератури міністр освіти не вніс посилання на працю Арабчука. Крім цього, у дисертації виявили багато замін української "і" на англійську "i", що є стандартним способом обманути програму пошуку плагіату.

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