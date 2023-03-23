Лісовий подав свою дисертацію на перевірку до Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти

Міністр освіти Оксен Лісовий подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Не менше за інших чекаю на її результати. І, як уже казав, у разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук. Щойно отримаю висновок – публічно все оприлюдню", – написав він.

"Триматися за будь-які звання точно не збираюся. Я прийшов у міністерство не для цього, а робити реформи та працювати на якісну освіту глобального рівня. Наукові ступені й відповідні доплати до них потрібні людям, які займаються наукою, а не іншими сферами діяльності", – додав міністр.

Лісовий також повідомив, що подав уряду пропозиції щодо змін у нормативній базі, які дозволятимуть будь-якому громадянину, чиновнику, політику добровільно відмовитися від наукового ступеня і (відповідно) від усіх надбавок. Зекономлені кошти держава зможе спрямувати на користь розвитку науки, оборону чи відбудову.

Нагадаємо, Лісовий захистив свою дисертацію з філософських наук у квітні 2012 року. У ній виявили збіги з роботами Я. Арабчука та А. Зуєва, причому в список використаної літератури міністр освіти не вніс посилання на працю Арабчука. Крім цього, у дисертації виявили багато замін української "і" на англійську "i", що є стандартним способом обманути програму пошуку плагіату.