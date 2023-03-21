Верховна Рада призначила міністром освіти і науки Оксена Лісового. На підтримку його кандидатури проголосували 313 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Оксен Лісовий – доброволець, з 2004 – директор Малої академії наук України, кандидат філософських наук, автор понад 250 наукових публікацій.

Фото: тг-канал Залізний нардеп

Син філософа-дисидента Василя Лісового і освітянки Віри Лісової. Через статус сина дисидента Оксен мав складнощі зі вступом до закладу вищої освіти, тож спершу здобув фах кераміста в Решетилівському худучилищі, йдеться на сайті НУШ.

Згодом, після реабілітації тата, здобув освіту в Київському державному інституті культури за фахом "Бібліотечно-інформаційні системи". З 17 років викладав художні дисципліни при школах та фехтування – в скаутській організації "Січ", історичному клубі КНУ імені Тараса Шевченка та Києво-Могилянському колегіумі.

Після років у бізнесі в 2012 захистив кандидатську із філософської антропології та філософії культури, лауреат Державної премії України у сфері освіти. 2021 року Оксен Лісовий отримав почесне звання “Заслужений працівник освіти України”.

Попереднього міністра освіти і науки – Сергія Шкарлета – парламент відправив у відставку вчора. Шкарлет очолював міністерство спочатку в статусі в.о., а потім – як повноцінний міністр із червня 2020. Невдоволення почалися ще до його призначення, оскільки в науковому доробку Шкарлета виявили плагіат.