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В Києві на маршруті №33 почали працювати нові трамваї "Татра-Юг" українського виробництва, - Кличко

Нові трамваї курсуватимуть оновленими коліями.

Трамвайний маршрут №33 у Києві повністю відновлено. Там відремонтовано колії та курсуватимуть нові вагони «Татра-Юг». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

«Сьогодні на маршрут №33 (з Троєщини на Дарницю) вийшли 8 новеньких трамваїв українського виробника «Татра-Юг». Тепер маршрут курсування повністю відновлений. Нові трамваї курсуватимуть оновленими коліями, що відремонтували на ділянці між вулицями Павла Усенка і Карельським провулком», - повідомив Віталій Кличко.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

За його словами, загалом оновлено 1076 метрів трамвайної колії. Замінено 1809 шпал, демонтовано 2 стрілкових переїзди. Наразі завершують роботи з благоустрою.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Інтервал руху трамвая №33 у пікові години складатиме 15 хвилин.

Раніше повідомлялося, що з 20 березня у зв’язку із закінченням ремонту трамвайних колій повністю відновлюється рух 6 трамвайних маршрутів, які раніше працювали за скороченими схемами: №№ 8, 22, 23, 29, 32 і 33.  

Також повідомлялося, що на червоній гілці Київського метрополітену почав курсувати патріотичний арт-потяг, який розписали митці у подарунок місту. На його вагонах зображені патріотичні малюнки, слова та фрази, що стали символічними за час повномасштабної війни.

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