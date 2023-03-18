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Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, можуть бути лише маргіналами для світу, - Зеленський

Український президент наголосив, що українські санкції – це частина глобального тиску на Росію. 

Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, можуть бути лише маргіналами для світу, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто виробляє зброю для терору проти України, можуть бути лише маргіналами для світу. 

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента. 

Є нові санкції РНБО. Більш ніж 400 осіб та компаній. Більшість із них – російські. Це ВПК держави-терориста. Але також це іранські та сирійські особи, ті, хто допомагає терору. Кожен такий наш санкційний крок ми ретельно опрацьовуємо. Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію. Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, хто допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема постачаючи «Шахеди», хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу”, - сказав президент.

Він зауважив, що є лише один суб’єкт, який руйнує життя: це Росія. Є лише один спосіб захистити життя: треба вигнати російську армію з української землі. І українці це зроблять.

Нагадаємо, що Європейський Союз збирається удосконалити законодавство щодо застосування санкцій проти членів сімей російських мільярдерів.

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