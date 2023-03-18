Порошенко передав у 23-й стрілецький батальйон, що воює на Бахмутському напрямку, DAFи та техніку

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко під час поїдздки на Донеччину передав вантажівки DAF, рації, дрони з тепловізорами та Старлінки у 23 окремий стрілецький батальйон, який зараз воює на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє пресслужба «ЄС».





«Я багато разів говорив, що на Донеччині відчуваю себе серед своїх. Серед тих, хто сили, здоров’я та життя поклав на захист свободи України. Окрім іншого, ми тут серед своїх, бо на донецькому напрямку воює величезна кількість партійців «Європейської Солідарності», волонтерів ГО «Справи Громад» та членів ГО «Res_Publica. Брати по Зброї», – зазначив Порошенко.

Командир 23 окремого стрілецького батальйону з позивним «Чех» подякував Петрові Порошенку та всій волонтерські команді за постійну підтримку. Порошенко та комбат «Чех» також обмінялися шевронами на згаду про зустріч.



Фото: eurosolidarity.org

Як повідомив п’ятий Президент напередодні поїздки, у кілька бригад та батальйонів на Донеччину передадуть вантажівки DAF, 3 лазне-пральні комплекси, обладнаний реанімобіль, бронемашину, 200 шин, у тому числі для вантажівок КРАЗ, Старлінки, дрони, рації, ретранслятори, планшети та іншу техніку