Зеленський застосував санкції проти Асада та ще 300 осіб

Також застосовані санкції до 141 юридичної особи.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших санкцій.

Відповідний указ № 163/2023 опублікований на сайті глави держави.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"”, - ідеться в документі.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Згідно з рішенням РНБО, санкції застосовані до 300 фізичних осіб, серед яких є громадяни РФ, Ісламської Республіки Іран, Сирійської Арабської республіки. Зокрема є рішення щодо президента Сирїі Башар Хафез аль-Асада та прем’єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса.

Також застосовані санкції до 141 юридичної особи. Серед них - іранський виробник безпілотників "Шахед".

Нагадаємо, що Європейський Союз збирається удосконалити законодавство щодо застосування санкцій проти членів сімей російських мільярдерів.