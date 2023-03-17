Нардеп Михайло Забродський складе мандат

Після складання мандату Михайло Забродський, ймовірно, працюватиме в структурі Генштабу.

Народний депутат Верховної Ради IX скликання (фракція “Європейської Солідарності"), генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський складе свій мандат.

Про це йдеться у відповідній заяві нардепа.

Це питання внесено до порядку денного ВР на понеділок, 20 березня.

Джерела LB у Верховній Раді говорять, що, ймовірно, Михайло Забродський після складання мандату працюватиме в структурі Генштабу, який очолює Валерій Залужний.

Як повідомили LB у фракції «ЄС», наступною депутаткою стане Ірина Никорак - депутка Київради від “Солідарності”. Зокрема, вона відома розробкою та пошиттям військової форми для жінок.

Забродський до приходу в політику був професійним військовим. З 2013 – командир 95-ї окремої аеромобільної бригади (м. Житомир).

З весни 2014 р Забродський брав участь в антитерористичній операції на сході України. В ході Війни на сході України 95-та аеромобільна бригада під командуванням Забродського виконувала задачу з блокування міст Слов'янськ та Краматорськ, захопила та утримувала важливий опорний пункт — гору Карачун.

Влітку 2014 року 95-та бригада під командуванням Забродського здійснила рейд в тил супротивника. За два тижні, виконуючи бойові задачі, бригада Забродського пройшла 470 км від Слов'янська до Маріуполя, потім вздовж російсько-українського кордону, і через Луганськ повернулася до Слов'янська. На думку американського експерта Філіпа Карбера це був найдовший рейд збройного формування у новітній історії.

В березні 2015 року призначений командувачем Високомобільних десантних військ України.

3-4 червня 2015 року командував українськими силами у ході боїв за Мар'їнку.

У листопаді 2017 року був призначений командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У 2015 році був обраний депутатом Житомирської обласної ради першим кандидатом від БПП “Солідарність” як безпартійний.

Член постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Європейська Солідарність” номером 4 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Перший заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.