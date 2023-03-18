Росія не може домогтися скасування міжнародних санкцій без виконання ордера на арешт Путіна, – американський правник

Рішення Міжнародного кримінального суду, який звинуватив президента РФ у військових злочинах і видав ордер на його арешт, робить Путіна ізгоєм і матиме наслідки для країни-агресора.

Про це заявив американський юрист Стівен Репп, колишній посол США з особливих доручень з питань воєнних злочинів в Управлінні глобального кримінального правосуддя у коментарі The New York Times.

“Якщо він поїде (за кордон, – LB.ua), то ризикує бути арештованим, – зазначив юрист. – Це ніколи не зникне”.

Крім того, за словами Стівена Реппа, Росія не може домогтися скасування міжнародних санкцій без виконання ордера суду. Він також додав, що вірить у те, що Путін зрештою опиниться в Гаазі, де судили інших військових злочинців.

Нагадаємо, вчора відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Президент США Джо Байден заявив про те, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна є виправданим, оскільки він вчинив військові злочини.