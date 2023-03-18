10 російських танків знищили за одну ніч спецпризначенці СБУ «Білі Вовки».

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Десять! Саме стільки російських танків знищили спецпризначенці СБУ «Білі Вовки» лише за одну ніч. Наші специ Центру спецоперацій «А» відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. Також було спалено і один БТР противника. Таким чином, на їньому рахунку 11 знищених цілей! За одну ніч", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення по 18 березня російська армія втратила вбитими близько 164 200 військових. За минулу добу втрати ворога становлять близько 880 осіб.