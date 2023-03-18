У бюро ритуальних послуг на Львівщині правоохоронці вилучили арсенал зброї та наркотики
У бюро ритуальних послуг на Львівщині правоохоронці вилучили арсенал зброї та наркотики
Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель. Відеоінтервʼю із ним
Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель. Відеоінтервʼю із ним
"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини (доповнено)
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини (доповнено)
Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела
Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела
Нардеп Михайло Забродський складе мандат
Нардеп Михайло Забродський складе мандат
Спочатку було місто. Частина 5. Зонінг як інструмент регулювання забудови
Спочатку було місто. Частина 5. Зонінг як інструмент регулювання забудови
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
ГоловнаСуспільствоВійна

Спецпризначенці СБУ за одну ніч знищили 10 танків росіян

Також було спалено БТР окупантів.

Спецпризначенці СБУ за одну ніч знищили 10 танків росіян
Фото: Скрін з відео

10 російських танків знищили за одну ніч спецпризначенці СБУ «Білі Вовки».

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Десять! Саме стільки російських танків знищили спецпризначенці СБУ «Білі Вовки» лише за одну ніч. Наші специ Центру спецоперацій «А» відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. Також було спалено і один БТР противника. Таким чином, на їньому рахунку 11 знищених цілей! За одну ніч", - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення по 18 березня російська армія втратила вбитими близько 164 200 військових. За минулу добу втрати ворога становлять близько 880 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також